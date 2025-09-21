Forbidden Fruit trame dal 22 al 26 Settembre 2025
? Lunedì 22 settembre. Alihan è profondamente scosso. Il dolore del tradimento da parte di una persona a lui molto vicina lo ha destabilizzato, e per la prima volta decide di aprirsi con Zerrin, cercando di spiegare le ragioni che lo hanno spinto a compiere certe scelte. Il confronto tra i due è intenso, ma Zerrin fatica a comprendere fino in fondo il tormento interiore del fratello. Nel frattempo, la situazione pesa anche su Lila, che vive con l’angoscia di non rivedere più suo zio, figura per lei fondamentale. Erim, invece, è confuso e ferito: non riesce a decifrare il comportamento di sua madre Ender, e il distacco emotivo tra loro sembra farsi sempre più profondo. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
In questa notizia si parla di: forbidden - fruit
Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche
Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5
Forbidden fruit 2025: seduzioni, ricatti e rivelazioni sorprendenti
Scopriamo insieme le ultime anticipazioni di Forbidden Fruit, la soap turca in onda su Canale 5! Zeynep, col cuore spezzato, decide di schierarsi contro Alihan accettando la proposta di Halit. Inoltre, Alihan ed Ender si sono sposati, e Zeynep è furiosa! La - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden fruit: trama settimanale dal 15 al 19 settembre 2025 #forbiddenfruit #soap - X Vai su X
“Forbidden fruit”, le trame dal 22 al 26 settembre 2025; Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 22 al 26 settembre; Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 22 al 26 settembre 2025: Zeynep si vendica di Alihan!.
“Forbidden fruit”, le trame dal 22 al 26 settembre 2025 - Le trame delle puntate di “Forbidden fruit”, la serie tv turca ambientata a Istanbul con protagoniste due sorelle, Yildiz e Zeynep, in onda su Canale 5 da lunedì 22 a venerdì 26 settembre alle 14. Riporta sorrisi.com
Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 22 al 26 settembre - Colpi di scena a non finire per la serie turca Forbidden Fruit: anticipazioni dal 22 al 26 settembre delle puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 14:20 circa su Canale 5 e in streaming su Mediaset ... Secondo novella2000.it