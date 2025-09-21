Forbidden Fruit anticipazioni 22 settembre; Alihan parla con Zerrin ma lei non capisce il suo comportamento
Tutto quello che succederà nella prossima puntata della dizi turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.10 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con la serie turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Alihan ha fatto qualcosa che ha lasciato tutte le persone che lo conoscono scioccate: ora proverà a spiegarsi con Zerrin, ma la sorella continuerà a non capire i motivi del suo comportamento. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio. Negli episodi precedenti Lasciando tutti senza parole, Alihan ha improvvisamente sposato Ender. Il moro sta tramando vendetta contro Halit, dopo aver scoperto che era lui l'amante della madre: Halit è stato la causa delle fine del matrimonio dei . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: forbidden - fruit
Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche
Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5
Forbidden fruit 2025: seduzioni, ricatti e rivelazioni sorprendenti
Le anticipazioni di Forbidden Fruit per il 22 settembre 2025 su Canale 5 rivelano momenti di forte tensione. Alihan confida a Zerrin le ragioni del suo matrimonio con Ender, ma lei fa fatica a credergli. Nel frattempo, Lila teme di non rivedere più lo zio Alihan, m - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden fruit: trama settimanale dal 15 al 19 settembre 2025 #forbiddenfruit #soap - X Vai su X
Forbidden Fruit, anticipazioni 22 settembre; Alihan parla con Zerrin, ma lei non capisce il suo comportamento; Forbidden Fruit 2, anticipazioni 22 settembre: Alihan parla con Zerrin; Forbidden Fruit Anticipazioni 22 settembre 2025: Alihan si apre con Zerrin, ma lei non gli crede!.
Forbidden Fruit, anticipazioni 22 settembre; Alihan parla con Zerrin, ma lei non capisce il suo comportamento - Tutto quello che succederà nella prossima puntata della dizi turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14. Secondo movieplayer.it
Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 22 al 26 settembre - Colpi di scena a non finire per la serie turca Forbidden Fruit: anticipazioni dal 22 al 26 settembre delle puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 14:20 circa su Canale 5 e in streaming su Mediaset ... Segnala novella2000.it