Forbidden Fruit Anticipazioni 22 settembre 2025 | Alihan si apre con Zerrin ma lei non gli crede!
Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 22 settembre 2025 su Canale 5 rivelano che Zerrin no riesce a credere alle parole di Alihan. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: forbidden - fruit
Zeynep scopre un segreto scioccante in Forbidden Fruit, le trame turche
Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5
Forbidden fruit 2025: seduzioni, ricatti e rivelazioni sorprendenti
Scopriamo insieme le ultime anticipazioni di Forbidden Fruit, la soap turca in onda su Canale 5! Zeynep, col cuore spezzato, decide di schierarsi contro Alihan accettando la proposta di Halit. Inoltre, Alihan ed Ender si sono sposati, e Zeynep è furiosa! La - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden Fruit, le anticipazioni della puntata di oggi (venerdì 12 settembre): sintonia tra Zeynep e Hakan - X Vai su X
Forbidden Fruit Anticipazioni 22 settembre 2025: Alihan si apre con Zerrin, ma lei non gli crede!; Forbidden Fruit 2, anticipazioni 22 settembre: Alihan parla con Zerrin; “Forbidden fruit”, le trame dal 22 al 26 settembre 2025.
Forbidden Fruit Anticipazioni 22 settembre 2025: Alihan si apre con Zerrin, ma lei non gli crede! - Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 settembre 2025 alle 14:10, Aliha si apre con Zerrin per spiegarle perché si è ... Si legge su comingsoon.it
Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 22 al 26 settembre - Colpi di scena a non finire per la serie turca Forbidden Fruit: anticipazioni dal 22 al 26 settembre delle puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 14:20 circa su Canale 5 e in streaming su Mediaset ... novella2000.it scrive