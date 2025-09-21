FolloGav si salva nel finale Provvidenziale Maltoni
Vivi altotevere 1 follonica gavorrano 1 VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Bambara, Barboni (30’ Cerbella), Omohonria, Brizzi (21’ st Petricci), Borgo, Fumanti, Belli (35’ st Adreani), Barculli (29’ st Testerini), Bocci (42’ st Alagia), Massai, Vitiello. All. Ciampelli. FOLLONICAGAVORRANO: Pacini, Rovere (41’ st Arrighi), Matteucci, Mutton, Bianchi (21’ st Maltoni), Remedi (13’ st Bellini), Fremura, Proietti, Lo Sicco (20’ Marino), Crasta (21’ st Mignani), Giordani. ALL. Baiano. Reti: 33’ st Bocci, 43’ st Maltoni. Il Follonica Gavorrano esce dalla gara di Sansepolcro con un punto, pareggiando per 1-1 nel finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
