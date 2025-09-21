Follia in Venezia stranieri si spogliano e fanno il bagno nudi nei fossi in piena notte VIDEO

Livornotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scena insolita ma anche sconcertante allo stesso tempo quella avvenuta nella notte tra sabato 20 e domenica 21 settembre in Venezia. Durante la notte i residenti sono stati svegliati da un gruppo di stranieri alcuni dei quali nei pressi dei Bottini dell'Olio si sono spogliati per tuffarsi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: follia - venezia

Emma Stone e Lanthimos: la follia continua con Bugonia al Festival di Venezia 2025

Follia notturna a Livorno, bagno collettivo nel fosso in Venezia fra caos e urla

Follia in Venezia, stranieri si spogliano e fanno il bagno nudi nei fossi in piena notte. VIDEO; Si tuffò da un palazzo a Venezia: identificato e multato di 2 mila euro un turista inglese. Il sindaco Brugnaro: «Ora aspettiamo le scuse pubbliche.

Cerca Video su questo argomento: Follia Venezia Stranieri Spogliano