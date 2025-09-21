Follia a Catania | schiaffi e pugni all’autista dell’autobus
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione. Un uomo di 64 anni, originario di Catania, ha aggredito ripetutamente l’autista di un autobus con schiaffi e pugni. L’intervento della Polizia di Stato è stato richiesto dalla vittima tramite il Numero Unico di Emergenza (NUE 112). Intervento della Polizia. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno trovato il bus fermo in via Acquicella, lungo la tratta Piazza Borsellino – Villaggio Sant’Agata. L’autista, un 37enne, presentava ferite agli zigomi e alla spalla destra a causa dei colpi ricevuti. La vittima ha raccontato di essere stata aggredita mentre guidava: il 64enne sarebbe salito e sceso più volte dal bus, colpendolo ripetutamente al volto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
