Cosa è successo nella notte a Esine. Un gioco folle, trasformato in tragedia. Un ragazzo di 23 anni della Valcamonica si trova ricoverato in condizioni critiche Spedali Civili di Brescia dopo essere caduto dal tetto di un’auto in movimento. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Breno, il giovane si sarebbe sdraiato sul tettuccio di una Fiat Panda guidata da un coetaneo. Durante la percorrenza di una rotonda, l’accelerazione improvvisa lo ha fatto sbalzare sull’asfalto. È accaduto nella notte tra sabato 20 e domenica 21 settembre, intorno alle 5.30, lungo una strada di Esine (Brescia). Gli amici che erano con lui hanno subito chiamato i soccorsi, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto il ragazzo era già incosciente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Folle challenge ad Esine, 23enne cade dal tetto di un’auto in corsa: è grave in ospedale