Folle aggressione in strada | ragazzo picchiato fino a svenire è grave
Notte di follia a Genova, tra lungomare Lombardo e corso Italia, luogo della movida estiva. Tra il 0 e il 21 settembre un ragazzo di 27 anni è stato picchiato selvaggiamente fino a perdere i sensi ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.undefinedRagazzo aggredito in strada: è. 🔗 Leggi su Today.it
