"Siamo orgogliosi del FestivalFilosofia. È un evento qui molto sentito". Con queste parole Grazia Righini, modenese, dà voce alla passione di vari concittadini per la kermesse che ogni anno apre le piazze al pensiero e riempie le strade del centro storico attraendo turisti da ogni parte d'Italia. E anche in occasione di questa edizione del Festival, complici la temperatura piacevole e il meteo soleggiato, le lezioni magistrali di docenti, saggisti e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo distribuite tra Modena, Sassuolo e Carpi, non hanno tradito le aspettative. Anzi, si profila una edizione da record.

Folla al FestivalFilosofia. Prof, studenti e tanti turisti: "Temi di grande attualità"