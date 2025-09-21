Foggia | incidente un morto e due ferite Scontro auto-moto nella notte
Lo scontro fra l’auto e la motocicletta è avvenuto in piena notte, dopo le 2. Nella zona di Foggia tra via Lucera e via Candela ro, per cause da dettagliare. Nell’impasto all’incrocio con l’automobile è morto sul colpo il conducente della moto. Sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale la guidatrice dell’auto e la passeggera della motocicletta. L'articolo Foggia: incidente, un morto e due ferite Scontro auto-moto nella notte proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: foggia - incidente
Incidente stradale a Foggia: auto esce fuori strada e si schianta contro un albero, 5 feriti
Incidente sulla Tangenziale di Foggia, impatto tra un’auto e un furgone
Incidente a Foggia, scontro tra auto e furgone: morta ragazza di 28 anni, 4 feriti
Incidente in A14 Coinvolto un camper, il sinistro tra i caselli Foggia (zona assi) e Cerignola est - facebook.com Vai su Facebook
Si scontra con un auto alle 2:30 di notte: Giuseppe Sciotti muore a 22 anni; Scontro moto-auto a Foggia, un morto e due feriti; Foggia: incidente, un morto e due ferite.
Scontro moto-auto a Foggia, un morto e due feriti - Un ragazzo foggiano di 22 anni è morto in un incidente stradale avvenuto alle 2. Scrive rainews.it
Foggia: incidente, un morto e due ferite Scontro auto-moto nella notte - Lo scontro fra l’auto e la motocicletta è avvenuto in piena notte, dopo le 2. Segnala noinotizie.it