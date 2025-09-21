Lo scontro fra l’auto e la motocicletta è avvenuto in piena notte, dopo le 2. Nella zona di Foggia tra via Lucera e via Candela ro, per cause da dettagliare. Nell’impasto all’incrocio con l’automobile è morto sul colpo il conducente della moto. Sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale la guidatrice dell’auto e la passeggera della motocicletta. L'articolo Foggia: incidente, un morto e due ferite Scontro auto-moto nella notte proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Foggia: incidente, un morto e due ferite Scontro auto-moto nella notte