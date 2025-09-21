Flotilla l’allarme via radio alle barche | Avvistati diversi droni sopra di noi

Poco prima delle 20 italiane, dalla Familia Madeira hanno dato l’allarme via radio a tutte le barche: “Abbiamo visto diversi droni sopra di noi, raggruppiamo la Flotilla sul lato sinistro”, è l’indicazione giunta salla piccola nave che guida la missione, quella che ospita i leader e i personaggi più noti partiti da Barcellona e in parte da Tunisi. È il primo vero allarme da quando la Global Sumud Flotilla è ripartita venerdì 19 da Portopalo di Capo Passero, estremità sudorientale della Sicilia. I droni avvistati sono tre. Ne hanno visto uno anche sopra Selvaggia, una barca a vela su cui viaggiano solo donne partite dall’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

