FLOREal a Stupinigi | torna l' autunno in fiore tra vivai e artigianato

Torinotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 10 al 12 ottobre, l'elegante Cortile d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi ospita una nuova edizione autunnale di FLOR, che per l'occasione prende il nome di FLOReal. La manifestazione unisce il meglio del mondo del verde e dell'artigianato, con un ricco programma di eventi culturali. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: floreal - stupinigi

