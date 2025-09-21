Flash mob in piazza per Gaza Presidio Cgil sotto la Prefettura
Partecipato flash mob ieri pomeriggio per la Palestina al FestivalFilosofia organizzato da Modena per la Palestina. I partecipanti alle 14 da piazza Torre si sono spostati in piazza Grande "per riportare al centro della città bandiere e simboli della Palestina sotto assedio, con l’obiettivo di rompere l’ancora eccessivo silenzio sulle violenze subite dal popolo palestinese". E un’altra manifestazione si è tenuta venerdì pomeriggio davanti alla Prefettura, dove la diverse associazioni (Arci, Acli, Movimento non violento, Udi, Modena per la Palestina, Tam Tam di Pace, Udi) assieme alla Cgil – circa duemila le persone presenti – hanno consegnato al prefetto un documento "per denunciare – spiega il segretario Daniele Dieci – il mancato intervento del governo italiano su quello che sta succedendo a Gaza rispetto al diritto internazionale, far presente la necessità di riconoscere lo stato Palestinese, bloccare l’invasione e il genocidio", e mettere in discussione anche gli accordi commerciali con Israele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: flash - piazza
Flash – Comuni pontini ancora sotto attacco bomba: allarme questa mattina. Evacuati gli uffici comunali di Sezze e tutte le attività in piazza De Magistriis e piazza San Pietro
"Stop alle guerre": l’Umbria in piazza per la pace. Flash mob in dieci città
Per dire no al genocidio a Gaza, flash mob in piazza
FLASH MOB PER LA PACE A BERGAMO La FIM CISL di Bergamo scende in piazza per chiedere la fine delle violenze in Palestina e dire NO a tutte le guerre nel mondo. #palestina #Gaza Fim Cisl Bergamo - facebook.com Vai su Facebook
Flash mob in piazza per Gaza e il popolo palestinese: cittadini invitati https://ift.tt/dcR72al https://ift.tt/platcuY - X Vai su X
Flash mob in piazza per Gaza. Presidio Cgil sotto la Prefettura; Flash Mob per Gaza; Accendi una luce per Gaza, flash mob il 14 settembre a Piazza del Popolo.
Ciriè per Gaza: il 27 settembre tutti in piazza per il flash mob - In piazza San Giovanni attività simboliche, letture e momenti di raccoglimento per ricordare i bambini uccisi e ribadire il rifiuto dell’indifferenza ... Scrive giornalelavoce.it
Urla, presidi, cortei e letture per Gaza: le prossime iniziative in Toscana - Manifestazione promossa da Collettivo ex Gkn a sostegno della Sumud Flottilla ma anche presidi, letture, e numerose iniz ... Riporta controradio.it