Flash mob in piazza per Gaza Presidio Cgil sotto la Prefettura

Ilrestodelcarlino.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partecipato flash mob ieri pomeriggio per la Palestina al FestivalFilosofia organizzato da Modena per la Palestina. I partecipanti alle 14 da piazza Torre si sono spostati in piazza Grande "per riportare al centro della città bandiere e simboli della Palestina sotto assedio, con l’obiettivo di rompere l’ancora eccessivo silenzio sulle violenze subite dal popolo palestinese". E un’altra manifestazione si è tenuta venerdì pomeriggio davanti alla Prefettura, dove la diverse associazioni (Arci, Acli, Movimento non violento, Udi, Modena per la Palestina, Tam Tam di Pace, Udi) assieme alla Cgil – circa duemila le persone presenti – hanno consegnato al prefetto un documento "per denunciare – spiega il segretario Daniele Dieci – il mancato intervento del governo italiano su quello che sta succedendo a Gaza rispetto al diritto internazionale, far presente la necessità di riconoscere lo stato Palestinese, bloccare l’invasione e il genocidio", e mettere in discussione anche gli accordi commerciali con Israele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

flash mob in piazza per gaza presidio cgil sotto la prefettura

© Ilrestodelcarlino.it - Flash mob in piazza per Gaza. Presidio Cgil sotto la Prefettura

In questa notizia si parla di: flash - piazza

Flash – Comuni pontini ancora sotto attacco bomba: allarme questa mattina. Evacuati gli uffici comunali di Sezze e tutte le attività in piazza De Magistriis e piazza San Pietro

"Stop alle guerre": l’Umbria in piazza per la pace. Flash mob in dieci città

Per dire no al genocidio a Gaza, flash mob in piazza

Flash mob in piazza per Gaza. Presidio Cgil sotto la Prefettura; Flash Mob per Gaza; Accendi una luce per Gaza, flash mob il 14 settembre a Piazza del Popolo.

flash mob piazza gazaCiriè per Gaza: il 27 settembre tutti in piazza per il flash mob - In piazza San Giovanni attività simboliche, letture e momenti di raccoglimento per ricordare i bambini uccisi e ribadire il rifiuto dell’indifferenza ... Scrive giornalelavoce.it

Urla, presidi, cortei e letture per Gaza: le prossime iniziative in Toscana - Manifestazione promossa da Collettivo ex Gkn a sostegno della Sumud Flottilla ma anche presidi, letture,  e numerose iniz ... Riporta controradio.it

Cerca Video su questo argomento: Flash Mob Piazza Gaza