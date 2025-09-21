Partecipato flash mob ieri pomeriggio per la Palestina al FestivalFilosofia organizzato da Modena per la Palestina. I partecipanti alle 14 da piazza Torre si sono spostati in piazza Grande "per riportare al centro della città bandiere e simboli della Palestina sotto assedio, con l’obiettivo di rompere l’ancora eccessivo silenzio sulle violenze subite dal popolo palestinese". E un’altra manifestazione si è tenuta venerdì pomeriggio davanti alla Prefettura, dove la diverse associazioni (Arci, Acli, Movimento non violento, Udi, Modena per la Palestina, Tam Tam di Pace, Udi) assieme alla Cgil – circa duemila le persone presenti – hanno consegnato al prefetto un documento "per denunciare – spiega il segretario Daniele Dieci – il mancato intervento del governo italiano su quello che sta succedendo a Gaza rispetto al diritto internazionale, far presente la necessità di riconoscere lo stato Palestinese, bloccare l’invasione e il genocidio", e mettere in discussione anche gli accordi commerciali con Israele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flash mob in piazza per Gaza. Presidio Cgil sotto la Prefettura