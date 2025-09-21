Fiumicino sold out per lo spettacolo Una donna allo specchio

Fiumicino, 21 settembre 2025- Il 20 settembre rimarrà una data speciale per chi ha avuto la fortuna di assistere allo spettacolo “Una donna allo specchio”, omaggio a Fiorella Mannoia interpretato da Stefania Salvatori. Un evento che ha registrato il sold out, trasformando La Locanda di Fiumicino in un palcoscenico di emozioni condivise, tra applausi, sorrisi e la presenza di tantissimi amici accorsi a festeggiare questo traguardo insieme all’artista. La voce intensa e raffinata di Stefania ha guidato il pubblico in un viaggio tra i capolavori di Fiorella Mannoia: da Come si cambia a Che sia Benedetta, passando per Quello che le Donne non Dicono fino al gran finale con Il Cielo d’Irlanda, cantato come un coro collettivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

