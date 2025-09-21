Fiumicino sold out per lo spettacolo Una donna allo specchio
Fiumicino, 21 settembre 2025- Il 20 settembre rimarrà una data speciale per chi ha avuto la fortuna di assistere allo spettacolo “Una donna allo specchio”, omaggio a Fiorella Mannoia interpretato da Stefania Salvatori. Un evento che ha registrato il sold out, trasformando La Locanda di Fiumicino in un palcoscenico di emozioni condivise, tra applausi, sorrisi e la presenza di tantissimi amici accorsi a festeggiare questo traguardo insieme all’artista. La voce intensa e raffinata di Stefania ha guidato il pubblico in un viaggio tra i capolavori di Fiorella Mannoia: da Come si cambia a Che sia Benedetta, passando per Quello che le Donne non Dicono fino al gran finale con Il Cielo d’Irlanda, cantato come un coro collettivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: fiumicino - sold
1 Vi aspettiamo stasera - venerdì 12 settembre - a TESTA DI LEPRE (Fiumicino, Rm) per un altro emozionante #concerto dedicato al maestro #FrancoCalifano Palio dei Fontanili, via Emilio Pasquini, 2 (Testa di lepre, Fiumicino, Rm) Con Maurizio Mat - facebook.com Vai su Facebook
Fiumicino, sold out per lo spettacolo Una donna allo specchio; Concerto del tour estivo 'La Mejo Medicina' de Il Muro del Canto - Fiumicino; Ultimo saluta New York sui social, folla di fan lo accoglie a Fiumicino.
Fiumicino, sold out per lo spettacolo “Una donna allo specchio” - La serata è stata arricchita dalla conduzione elegante di Dino Tropea e dagli interventi del poeta Mauro Mazza ... Lo riporta ilfaroonline.it
Benevento Città Spettacolo, sold out per il concerto di Luché - Ha fatto registrare il sold out il concerto del rapper partenopeo Luchè, ospite della quarantatreesima edizione del festival "Benevento Città Spettacolo", diretto da Renato ... Da ansa.it