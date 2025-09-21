Fiumicino rogo doloso all’Equin Camping | morta la cavalla del campione Paolo Adorno
Fiumicino, 21 settembre 2025- Paolo Adorno, cavaliere laziale e pluricampione di salto a ostacoli, e la sua compagna, Gaia Renzi, sono ancora sotto profondamente scossi dopo il terribile incendio che lunedì scorso ha devastato il loro caravan nel maneggio Equin Camping di Fiumicino. I l rogo ha distrutto non solo la loro “seconda casa”, come i due riferiscono, ma ha anche causato la morte di una giovane cavalla di quattro anni, di nome Bright Star. La coppia, che condivide la passione per l’equitazione a livello agonistico, si stava preparando a partire venerdì per Lanaken, in Belgio, per partecipare al Campionato del Mondo riservato ai cavalli giovani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
