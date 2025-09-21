Fiume Lamone stanziato 1 milione | partiti i lavori sugli argini | Si punta a ridurre il rischio esondazione

Faenza (Ravenna); 21 settembre 2025 –  Ricostruzione post alluvione. A Faenza, grazie allo stanziamento di un milione di euro da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione e alla programmazione condivisa con la Regione e i territori interessat i dall’alluvione, sono partiti gli interventi di miglioramento e sistemazione idraulic a sul tratto cittadino del fiume Lamone, a monte del Ponte delle Grazie. Nello specifico, sono avviati i lavori nel tratto di Orto Bertoni dove l ’argine è stato ricostruito e sono ora in corso le sistemazioni locali. Si tratta di interventi di riprofilatura della sezione di piena del corso d’acqua con locali protezioni p er ridurre l’erosione delle acque. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

