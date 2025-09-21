Firenze presentazione del libro ‘T’insegnerò la notte’ di Caterina Ceccuti
Firenze, 21 settembre 2025 – Il 30 settembre Caterina Ceccuti presenta il suo libro ‘ T’insegnerò la notte’ ( Mauro Pagliai Editore) alle Murate. Appuntamento dalle ore 18 al Caffè Letterario delle Murate, a ingresso libero. Insieme all’autrice, che è giornalista e scrittrice, interverranno il giornalista Jacopo Chiostri, la poetessa Giusy Frisina e il docente di lettere Massimo Seriacopi. ‘T’insegnerò la notte’ rappresenta un percorso di rinascita in un romanzo appassionato dove la vena magica dell’autrice si innerva a perfezione in un realismo che parla di noi e dei nostri giorni. Maurizio Costanzo . 🔗 Leggi su Lanazione.it
