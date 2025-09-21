Firenze la marcia silenziosa contro ogni conflitto Pace e giustizia
Firenze, 21 settembre 2025 – Dopo una lunga marcia (15 km), silenziosa, pacifica, di preghiera e di vicinanza al popolo palestinese, oltre mille persone - partite ieri sera dalle Piagge - questa mattina, al sorgere del sole, sono giunte davanti alla basilica di San Miniato al Monte con l'obiettivo di manifestare il proprio "No alla guerra" e il "Sì al dialogo e alla pace". E per affermare, assieme al rabbino, all’ imam e al pastore della Chiesa Valdese della città, la corale e convinta avversione a ciò che sta accadendo sulle sponde del Mediterraneo, al genocidio in atto e alla nefasta ideologia di morte e di violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - marcia
FIRENZE-SIENA - Anas, lavori sul raccordo Siena-Firenze a Monteriggioni: dal 22 al 26 settembre chiuso svincolo in direzione Firenze. Per consentire lo svolgimento delle attività, il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata. - X Vai su X
Un grande pezzo di Toscana si è messa in marcia in solidarietà al popolo palestinese oggi 19 settembre in diverse città. I cortei più imponenti a Firenze e Livorno, molti anche a Siena e, la sera prima, per le strade della Versilia. Una mobilitazione che ha visto - facebook.com Vai su Facebook
In cammino per la pace. La marcia silenziosa di Firenze fino alla luce di San Miniato; Firenze, la marcia silenziosa per la pace; In mille alla marcia silenziosa per la pace a Firenze.
Firenze, la marcia (silenziosa) contro ogni conflitto. “Pace e giustizia” - Partito dalle Piagge il corteo è arrivato all’alba a San Miniato al Monte dopo un tragitto di 15 chilometri nella città ... lanazione.it scrive
In cammino per la pace. La marcia silenziosa di Firenze fino alla luce di San Miniato - 30 di ieri sera dalla Comunità di Base delle Piagge e arrivata all'alba di questa mattina a all'Abbazia di Sa ... Da controradio.it