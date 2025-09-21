Firenze la marcia silenziosa contro ogni conflitto Pace e giustizia

Firenze, 21 settembre 2025 – Dopo una lunga marcia (15 km), silenziosa, pacifica, di preghiera e di vicinanza al popolo palestinese, oltre mille persone - partite ieri sera dalle Piagge - questa mattina, al sorgere del sole, sono giunte davanti alla basilica di San Miniato al Monte con l'obiettivo di manifestare il proprio "No alla guerra" e il "Sì al dialogo e alla pace". E per affermare, assieme al rabbino, all’ imam e al pastore della Chiesa Valdese della città, la corale e convinta avversione a ciò che sta accadendo sulle sponde del Mediterraneo, al genocidio in atto e alla nefasta ideologia di morte e di violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

