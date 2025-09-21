Firenze energia e autodifesa | un incontro tra giovani per dire no alla violenza

Lanazione.it | 21 set 2025

Firenze, 21 settembre 2025 - Un pomeriggio denso di movimento, concentrazione e scambi autentici ha acceso la palestra del Centro CSEN di viale Europa a Firenze, teatro di un evento dedicato alle tecniche di autodifesa e alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, voluta dal presidente dell’Interact Firenze PHF Giovanni Cellai, ha unito la dimensione pratica — imparare a reagire in situazioni di pericolo — a quella culturale, invitando a una riflessione che resta drammaticamente attuale: la violenza contro i più deboli. A guidare i partecipanti, una ventina tra ragazze e ragazzi, è stato il Maestro Riccardo Alessi del DOJO RYU ASD, con sede presso lo CSEN di viale Europa 95. 🔗 Leggi su Lanazione.it

