Fiori per la studentessa spagnola investita a Napoli i negozianti | Chiediamo sicurezza

I negozianti di corso Umberto portano fiori sul luogo dove è stata investita la 20enne spagnola, studentessa Erasmus, investita da un Suv guidato da un 18enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Studentessa travolta da Suv, da Borrelli fiori sul luogo della tragedia

Studentessa investita e uccisa a Corso Umberto, corona di fiori e lumini da parte dei commercianti

Napoli, studentessa spagnola investita e uccisa da un suv: indagato un 18enne; Studentessa spagnola travolta e uccisa da Suv a Napoli; Fiori per Saray, investita in Corso Umberto. I negozianti della zona: Chiediamo sicurezza.

Studentessa spagnola travolta e uccisa a Napoli da un suv guidato da un 18enne: la vittima era sulle strisce - La ragazza, in Italia per l'Erasmus, è morta dopo poche ore in ospedale.

Napoli, studentessa spagnola investita e uccisa da un Suv: 18enne indagato per omicidio stradale - Il giovane guidava una Range Rover, l'auto aveva una targa di prova, eseguiti gli esami tossicologici.