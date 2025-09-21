Fiorentina Pioli | Sono molto amareggiato Troverò altre soluzioni Pradè | Fiducia nell’allenatore illimitata

"Sono molto amareggiato, sono triste perche' la squadra sta lavorando molto bene, ma poi i risultati non lo dimostrano. Speravamo in altri risultati, in altre prestazioni, io devo pensare alle soluzioni e a lavorare meglio perche' penso che la squadra possa giocare in maniera diversa dalle ultime due partite" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina, Pioli: “Sono molto amareggiato. Troverò altre soluzioni”. Pradè: “Fiducia nell’allenatore illimitata”

