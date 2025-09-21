Fiorentina fischiata | battuta in casa dal Como 1-2 Benino nel primo tempo crolla nella ripresa Pioli sotto accusa Pagelle

Fischi per la Fiorentina. Giusti. Perdere così contro il Como (1-2) non ci sta proprio. "Rispettate la nostra maglia", gridano i tifosi. Pioli sotto accusa. Come tutti i calciatori, del resto. Il secondo gol del Como, al 49' della ripresa, è frutto di un frittatone collettivo: Addai che supera Pongracic e Gosens prima di battere in diagonale De Gea, che prende gol sul suo palo. E pensare che era cominciata bene, con il gol di Mandragora e una formazione spigliata, che sembrava finalmente azzeccata. Crollo nella ripresa. Brutto il gol del pareggio di Kempf con il Como all'assalto. Caduta rovinosa nel recupero con il gol di Addai. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

