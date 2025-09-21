Fiorentina | con il Como oggi ore 18 vincere e basta Pioli abbia coraggio | Kean Piccoli e Fazzini O Gudmundsson Formazioni

FIRENZE – Si è aperta la caccia, in Toscana, oggi 21 settembre 2025. La Fiorentina deve dare la caccia ai primi tre punti del campionato. Servirà una squadra aggressiva, stasera (ore 18), contro il Como. Pioli non ha avuto coraggio contro il Napoli ed è andata nel modo che sappiamo perchè la squadra a trazione . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

