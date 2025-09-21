Fiorentina-Como viola in cerca della prima vittoria Probabili formazioni e tv
Firenze, 21 settembre 2025 – Dopo due pareggi esterni (deludenti, con Cagliari e Toro) e una brutta sconfitta (in casa contro il Napoli) la Fiorentina di Stefano Pioli cerca la sua prima vittoria in campionato. Impresa non facile, visto che di fronte c’è il Como di Nico Paz squadra brillante e sempre difficile da affrontare. La Fiorentina, però, non ha tanti calcoli da fare, oggi alle 18 (diretta su Dazn e Sky Sport Calcio) allo stadio “Franchi” deve solo vincere e dare un aspetto più accattivante ala classifica. Se poi venissero fuori anche scampoli di buon gioco, non sarebbe male. Per quanto riguarda le scelte di Pioli, ad affiancare Kean davanti potrebbe essere Gudmundsson oppure Fazzini, entrato molto bene nella gara con il Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: fiorentina - como
Pronostici Cagliari-Fiorentina e Como-Lazio: imbattuti nelle ultime nove sfide
DIRETTA Serie A, Como-Lazio e Cagliari-Fiorentina: segui la cronaca LIVE
DIRETTA Serie A, Como-Lazio e Cagliari-Fiorentina: formazioni UFFICIALI LIVE
Match Preview: Fiorentina-Como ? https://comofootball.com/match-preview-fiorentina-vs-como/ - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
quote Fiorentina Como: il pronostico sul match; Pronostico Fiorentina-Como quote analisi 4ª giornata di Serie A; Fiorentina-Como: i viola cercano il primo successo al Franchi.
Fiorentina-Como: i viola cercano il primo successo al Franchi - Como domenica 21 settembre alle 18:00: analisi tattica, probabili formazioni, statistiche precedenti e dove vedere la partita in TV e streaming. Da lifestyleblog.it
Fiorentina Como, Pioli cerca il rilancio in campionato: le possibili scelte di formazione - Fiorentina Como, Pioli cerca il rilancio in campionato: le possibili scelte di formazione dei viola in Serie A La Fiorentina di Stefano Pioli, allenatore ex Milan noto per il suo approccio tattico equ ... Riporta calcionews24.com