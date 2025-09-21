fiorentina como viola in cerca della prima vittoria probabili formazioni e tv

Firenze, 21 settembre 2025 – Dopo due pareggi esterni (deludenti, con Cagliari e Toro) e una brutta sconfitta (in casa contro il Napoli) la Fiorentina di Stefano Pioli cerca la sua prima vittoria in campionato. Impresa non facile, visto che di fronte c’è il Como di Nico Paz squadra brillante e sempre difficile da affrontare. La Fiorentina, però, non ha tanti calcoli da fare, oggi alle 18 (diretta su Dazn e Sky Sport Calcio) allo stadio “Franchi” deve solo vincere e dare un aspetto più accattivante ala classifica. Se poi venissero fuori anche scampoli di buon gioco, non sarebbe male. Per quanto riguarda le scelte di Pioli, ad affiancare Kean davanti potrebbe essere Gudmundsson oppure Fazzini, entrato molto bene nella gara con il Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

