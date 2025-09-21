Fiorentina-Como le pagelle viola Mandragora lotta Pongracic errore fatale

Firenze, 21 settembre 2025 – De Gea 6 - Prima parata (comoda) al 37’ su Paz. Nella ripresa toglie da sotto la traversa una conclusione di Sergi Roberto, ripetendosi poi su Nico Paz. E’ lui che tiene a galla la Fiorentina, ma sul gol di Addari non è esente da colpe. Dodo 5,5 - Sembrava avviato a una partita da protagonista. I problemi arrivano con l’ingresso di Jesus Rodriguez che lo costringe a stare più basso e a limitare le ripartenze che nel primo tempo avevano creato qualche situazione potenzialmente pericolosa. Pongracic 4,5 - Si prende cura di Morata, tornando al centro di una difesa a quattro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Como, le pagelle viola. Mandragora lotta, Pongracic errore fatale

