Firenze, 21 settembre 2025 – La Fiorentina di Pioli sfida il Como di Fabregas in una gara che si preannuncia ricca di spunti. Per i viola si tratta dell’occasione di cogliere il primo successo in campionato, ma superare l’ostacolo comasco sarà difficile e occorrerà fare molto di più e molto meglio di quanto fatto finora. Diretta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Como, le formazioni ufficiali. Sorprese tra i viola