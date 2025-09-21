Fiorentina Como, i viola sono alla ricerca della prima vittoria in campionato spinti dal grande pubblico toscano Nonostante i cantieri che hanno modificato la fisionomia del Franchi, riducendo pathos e partecipazione, il tifo viola si prepara a spingere la Fiorentina verso una vittoria quanto mai necessaria. Dopo soli due punti conquistati in tre gare, la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina Como: il Franchi “a metà” per spingere i viola al rilancio. Pioli punta su Kean per ribaltare l’inizio zoppicante. Viola reduci da 3 punti in 3 gare, fa paura il precedente dello scorso campionato