Sfida tra Fiorentina e Como oggi alle 18 al Franchi di Firenze, dove i lariani cercheranno di sorprendere ancora i toscani, come fecero nella scorsa stagione vincendo 2-0. Il gioco di Palladino, però, era molto diverso da quello di Pioli. "Ora sono molto fisici e strutturati, con Gosens e Dodò sugli esterni che possono darci diversi problemi - afferma Fabregas - La Fiorentina è fra le migliori sei o sette squadre italiane, dovremo fare una grande partita". Gli ospiti saranno senza Ramon (squalificato) e due infortunati, Van Der Brempt e Diao. "Abbiamo allestito una rosa completa con doppi ruoli, per mantenere sempre alto il livello in caso di infortuni o squalifiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Como. Goldaniga o Carlos per frenare Kean