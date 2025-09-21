Fiorentina-Como crisi nera per Pioli | la Viola perde ancora

Fiorentina-Como, prosegue la crisi dei ragazzi di Stefano Pioli: altra sconfitta per la Viola in un Franchi deluso La Viola dà inizio al match nel modo giusto, trovando il vantaggio con Mandragora in avvio di gara, ma cede sotto il peso del Como: Fàbregas motiva la sua squadra, più determinata a cercare il gol e a portarsi a casa i tre punti, e il risultato finale sui maxischermi è a favore della formazione ospite. Non basta un primo tempo di altissimo livello ai ragazzi di Pioli, perché la qualità e la pazienza del Como vengono premiate e ribaltano il risultato del primo tempo, concludendo con scintille e cardiopalma prima con Kempf e poi con Addai. 🔗 Leggi su Sportface.it

