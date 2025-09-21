fiorentina como 1 2 pioli ancora senza vittorie in campionato

L'ex allenatore del Milan Stefano Pioli, ora alla guida della Fiorentina, non è ancora riuscito a trovare una vittoria in Serie A. Nella partita di oggi il Como di Fabregas ha avuto la meglio in rimonta: 1-2 per i lariani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

