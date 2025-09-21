Fiorentina-Como 1-2 Pioli ancora senza vittorie in campionato
L'ex allenatore del Milan Stefano Pioli, ora alla guida della Fiorentina, non è ancora riuscito a trovare una vittoria in Serie A. Nella partita di oggi il Como di Fabregas ha avuto la meglio in rimonta: 1-2 per i lariani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Serie A. Inter-Sassuolo 1-0 dopo i primi 45' meritato vantaggio nerazzurro - Inter-Sassuolo, la cronaca testuale; Gioiello di Addai in pieno recupero: il Como ribalta la Fiorentina; La Fiorentina non sa più vincere: il Como vince 2-1 al Franchi, squadra contestata dalla curva.
Serie A, notte amara per la Fiorentina: il Como rimonta e trionfa 2-1 al Franchi - Il racconto della sfida di Serie A La Fiorentina non riesce a ritrovare la vittoria e si ferma ancora sul pareggio. Segnala calcionews24.com
Fiorentina-Como: 1-2, Addai affonda i viola. Fischi dei tifosi - Firenze, 21 settembre 2025 – La Fiorentina di Pioli sfida il Como di Fabregas in una gara che si preannuncia ricca di spunti. Si legge su lanazione.it