Fiorentina Como 1-2, succede di tutto al Franchi: i viola passano in vantaggio con Mandragora, poi si fanno rimontare da Kempf e dal gol beffa nel finale. Una beffa atroce, un epilogo che fa sprofondare la Fiorentina in una crisi sempre più profonda. Il Como espugna lo stadio Artemio Franchi con un gol segnato in pieno recupero, al minuto 94, condannando la squadra di Stefano Pioli a un’altra sconfitta tanto inaspettata quanto dolorosa. I viola, passati in vantaggio a inizio gara, si sono fatti prima raggiungere e poi superare, rimandando ancora una volta l’appuntamento con una vittoria che manca da troppo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fiorentina Como 1-2: Addai gela la viola in pieno recupero, Pioli rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria. Cosa è successo al Franchi

Pagelle di Fiorentina-Como 1-2: Mandragora la sblocca, Kempf e Addai la ribaltano. Pongracic crolla nel finale - 2 i top e flop e le pagelle del match: Mandragora la sblocca dopo pochi minuti, nella ripresa il ribaltone firmato Kempf e Addai. Da sport.virgilio.it

Seria A: il Como batte 2-1 la Fiorentina ed espugna il Franchi, decisivo il gol nel recupero di Addai. La classifica aggiornata - Finisce qui il match di Serie A tra Fiorentina e Como, con gli ospiti che espugnano il Franchi vincendo per 2- Scrive ilovepalermocalcio.com