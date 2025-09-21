Fiorentina-Como 1-2 | Addai gela il Franchi al 94’ Vittoria in rimonta dei lariani

Firenze, 21 settembre 2025 – Colpo del Como che sbanca in rimonta l’Artemio Franchi battendo 2-1 la Fiorentina. A mettere la firma più pesante sul blitz dei lariani, al primo successo esterno della stagione, ci ha pensato il classe 2000 Jayden Addai, che in pieno recupero ha ricevuto la palla da Nico Paz e, dopo aver disorientato Pongracic con una finta, ha freddato di destro De Gea. Una punizione finale piuttosto severa per la Fiorentina, che era partita con il turbo inserito, siglando al 6’ minuto il vantaggio con Mandragora e giocando un primo tempo di qualità, energia e aggressività. Caratteristiche che gli uomini di Pioli – usciti tra i fischi del pubblico del Franchi dopo il triplice fischio di Bonacina – non hanno saputo mettere in campo anche nella ripresa, nella quale il Como, anche grazie ai cambi operati da Fabregas, ha aumentato la qualità dei colpi e la velocità d’esecuzione, trovando prima il pari con Kempf (al 64’) e poi il guizzo del sorpasso al 94’ con Addai. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

