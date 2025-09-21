Fiorentina-Como 1-2 Addai firma la rimonta al 94? | viola ancora a secco di successi

Colpaccio esterno del Como nel posticipo delle 18:00 della quarta giornata di Serie A. All’Artemio Franchi, i lariani superano 2-1 la Fiorentina in rimonta, salendo a quota 7 punti in classifica. I viola hanno sbloccato l’incontro dopo appena 6? con la rete di Mandragora, ma nelle ripresa hanno subito il ritorno della squadra di Fabregas, che prima ha pareggiato i conti con Kempf di testa al 65?, poi ha trovato il gol vittoria con Addai al 94? in contropiede. Nuovo stop per gli uomini di Pioli, fermi a 2 punti e ancora a secco di vittorie in campionato. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Fiorentina-Como 1-2, Addai firma la rimonta al 94?: viola ancora a secco di successi

In questa notizia si parla di: fiorentina - como

