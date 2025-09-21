Finlandia | altri 3 miliardi di euro contro la minaccia russa

Imolaoggi.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finlandia, stanziati altri 3 miliardi di euro a causa della “crescente minaccia russa” Il governo finlandese ha stanziato un finanziamento aggiuntivo di tre miliardi di euro “alla luce della crescente minaccia russa”. Lo ha riferito l’emittente locale “Yle”. La riduzione del volume massimo degli ordini “comporterà ritardi nei progetti e metterà a repentaglio lo sviluppo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

finlandia altri 3 miliardi di euro contro la minaccia russa

© Imolaoggi.it - Finlandia: altri 3 miliardi di euro “contro la minaccia russa”

In questa notizia si parla di: finlandia - miliardi

Anche la Finlandia a Roma alla conferenza Internazionale sulla Ricostruzione dell’Ucraina; Nucleare, la centrale finlandese Olkiluoto 3 costerà quanto le piramidi e il Taj Mahal; Finlandia. Ucraina: un’alleanza pericolosa che alimenta il conflitto e arricchisce l’industria bellica.

finlandia 3 miliardi euroL’Italia ??tr?bb? r???v?r? €15 m?l??rd? circa d? f?n?nz??m?nt? ??r l? d?f??? - La Commissione Europea ha stanziato 150 miliardi per rafforzare la difesa degli Stati europei. Da money.it

finlandia 3 miliardi euroEnergia, entro il 2035 servono fino a 3.000 miliardi di euro per reti e generazione in Europa - Dopo 15 anni di calo, la domanda torna a crescere con auto elettriche, data center e condizionatori. repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Finlandia 3 Miliardi Euro