Finlandia | altri 3 miliardi di euro contro la minaccia russa
Finlandia, stanziati altri 3 miliardi di euro a causa della “crescente minaccia russa” Il governo finlandese ha stanziato un finanziamento aggiuntivo di tre miliardi di euro “alla luce della crescente minaccia russa”. Lo ha riferito l’emittente locale “Yle”. La riduzione del volume massimo degli ordini “comporterà ritardi nei progetti e metterà a repentaglio lo sviluppo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Nuovo salto qualitativo per le capacità difensive della Finlandia. Il Dipartimento di Stato USA ha approvato la vendita di missili aria-aria avanzati AIM-120D-3 e relative apparecchiature per un valore di 1,07 miliardi di dollari. Questo passo avanti mi... - X Vai su X
Gli astronomi hanno scoperto una rara galassia nana “fuggitiva”, chiamata dE01+09, che vaga solitaria nello spazio dopo essere stata espulsa dal suo gruppo galattico miliardi di anni fa. Questa galassia, piccola e priva di nuove stelle, si trova a oltre 3,9 milio - facebook.com Vai su Facebook
Anche la Finlandia a Roma alla conferenza Internazionale sulla Ricostruzione dell’Ucraina; Nucleare, la centrale finlandese Olkiluoto 3 costerà quanto le piramidi e il Taj Mahal; Finlandia. Ucraina: un’alleanza pericolosa che alimenta il conflitto e arricchisce l’industria bellica.
L’Italia ??tr?bb? r???v?r? €15 m?l??rd? circa d? f?n?nz??m?nt? ??r l? d?f??? - La Commissione Europea ha stanziato 150 miliardi per rafforzare la difesa degli Stati europei. Da money.it
Energia, entro il 2035 servono fino a 3.000 miliardi di euro per reti e generazione in Europa - Dopo 15 anni di calo, la domanda torna a crescere con auto elettriche, data center e condizionatori. repubblica.it scrive