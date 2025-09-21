Finisce pari un match pieno di emozioni
REGGIANA 2 CATANZARO 2 REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti, Rozzio (13’ pt Libutti), Bonetti; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Marras (18’ st Bozzolan); Tavsan (18’ st Lambourde), Portanova (35’ st Charlys); Gondo (35’ st Novakovich). A disp.: Saro, Seculin, Tripaldelli, Mendicino, Vallarelli, Basili, Girma. Allenatore: Dionigi CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Bettella (34’ st Verrengia), Antonini, Di Chiara; Favasuli (1’ st Cassandro), Pontisso, Rispoli, D’Alessandro (1’ st Nuamah); Oudin (17’ st Liberali), Cissè; Iemmello. A disp.: Marietta, Brighenti, Buglio, Petriccione, Seha, Buso, Pandolfi, Pittarello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: finisce - pari
Napoli, solo pari in amichevole: con la Casertana finisce 1-1
La Casertana inchioda il Napoli campione d'Italia sul pari: finisce 1-1 l'amichevole di lusso
Fiorentina, pari incoraggiante: col Nottingham Forest finisce 0-0
È pari in Coppa con il Tricase! Il commento alla gara di Valerio Capilungo. Finisce in parità per 1 -1 l'esordio in Coppa Italia di Promozione per la Polis Bagnolo contro l'Atletico Tricase. La compagine biancoazzurra ben figura tra le mura amiche del "Nac - facebook.com Vai su Facebook
Super rimonta Bianconera, finisce pari tra Juventus e Dortmund - X Vai su X
Pari e patta tra Real Siti e Virtus Andria; Il Como raggiunto dal Genoa in pieno recupero; Bra beffato in pieno recupero, contro il Perugia finisce 2-2.
Finisce pari un match pieno di emozioni - I granata incassano il punto con qualche rimpianto e la preoccupazione per lo stop di Rozzio. sport.quotidiano.net scrive
Il Como raggiunto dal Genoa in pieno recupero - Avanti i lariani nel primo tempo con una perla di Nico Paz, ma al Genoa va il merito di averci creduto fino alla fine, famelico nello sfruttare i sei m ... Si legge su rainews.it