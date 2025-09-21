Finalmente un sorriso per Andreoletti | Reazione da squadra matura Grazie al pubblico per questo tifo
All’Euganeo torna il sorriso e si sente forte. Il Padova di Andreoletti piega la Virtus Entella e accende una serata che sa di riscatto: tre punti che contano doppio, perché ridanno morale a una piazza che non smette di pretendere e restituiscono ossigeno a una classifica che iniziava a farsi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
