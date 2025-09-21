Film sci-fi sul multiverso che ha anticipato la moda

l’importanza di “Mr. Nobody” nella rappresentazione del multiverso nel cinema. Il concetto di multiverso ha conquistato il panorama cinematografico contemporaneo, emergendo come elemento centrale in numerose produzioni hollywoodiane e franchise di successo. Prima di questa tendenza dominante, un film ha saputo affrontare l’argomento con una profondità unica: si tratta di “Mr. Nobody”, diretto dal regista belga Jaco Van Dormael e uscito nel 2009. Questa pellicola si distingue per la sua capacità di esplorare le molteplici realtà parallele attraverso uno sguardo filosofico e poetico, offrendo una riflessione sulle scelte umane e sulla natura dell’esistenza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film sci-fi sul multiverso che ha anticipato la moda

In questa notizia si parla di: film - multiverso

