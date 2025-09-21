Filippine scontri tra manifestanti e polizia a Manila

Lapresse.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontri tra manifestanti e polizia a Manila, nelle Filippine, durante le proteste contro lo scandalo corruzione che ha colpito il Paese: legislatori, funzionari e uomini d’affari  avrebbero intascato tangenti per progetti di controllo delle inondazioni. Migliaia di agenti sono stati dispiegati per garantire la sicurezza delle manifestazioni, che si sono svolte in uno storico parco di Manila e vicino a un monumento alla democrazia lungo la principale autostrada EDSA nella capitale. Le ambasciate degli Stati Uniti e dell’Australia hanno emesso avvisi di viaggio chiedendo ai loro cittadini di evitare le proteste di piazza per precauzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

filippine scontri tra manifestanti e polizia a manila

© Lapresse.it - Filippine, scontri tra manifestanti e polizia a Manila

In questa notizia si parla di: filippine - scontri

Filippine, scontri tra manifestanti e polizia a Manila; Perù, scontri a Lima tra giovani manifestanti e polizia; Portofino Talk chiude i battenti con la voce di Vecchioni.

Filippine, scontri tra manifestanti e polizia a Manila - (LaPresse) Scontri tra manifestanti e polizia a Manila durante le proteste contro lo scandalo corruzione che coinvolge legislatori, funzionari ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

filippine scontri manifestanti poliziaFilippine: in migliaia in piazza contro lo scandalo corruzione - Migliaia di manifestanti nella capitale filippina Manila esprimono indignazione per uno scandalo di corruzione che ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Filippine Scontri Manifestanti Polizia