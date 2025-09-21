Filippine scontri in piazza | idranti contro i manifestanti
La polizia nelle Filippine ha arrestato 17 persone – molte vestite di nero e con maschere sul volto – che domenica hanno appiccato il fuoco ai pneumatici di un camion in una barricata e hanno lanciato pietre contro la polizia in tenuta antisommossa che metteva in sicurezza un ponte e le strade vicine che conducono al palazzo presidenziale di Manila. L’incidente non ha coinvolto le migliaia di manifestanti che si sono uniti a due grandi e pacifiche manifestazioni anti-corruzione che hanno avuto luogo in altre parti della capitale. Le violenze hanno provocato un blocco di sicurezza nel vicino palazzo presidenziale di Malacanang, dove le strade di accesso sono state bloccate dalle forze di sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Filippine, scontri tra manifestanti e polizia a Manila
