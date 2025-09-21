Filippine migliaia in piazza contro lo scandalo corruzione
A Manila migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro presunti abusi nei progetti infrastrutturali del governo che coinvolgono legislatori, funzionari e imprenditori: avrebbero intascato ingenti tangenti da progetti di controllo delle inondazioni nel Paese. Migliaia di agenti di polizia sono stati schierati per garantire la sicurezza in uno storico parco e vicino a un monumento alla democrazia situato lungo la principale autostrada della capitale filippina. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha appoggiato le manifestazioni e ordinato un'inchiesta indipendente. Le ambasciate degli Stati Uniti e dell'Australia hanno chiesto ai loro cittadini di evitare le proteste di piazza per precauzione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
