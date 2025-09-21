Filippine migliaia in piazza contro lo scandalo corruzione

Tgcom24.mediaset.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Manila migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro presunti abusi nei progetti infrastrutturali del governo che coinvolgono legislatori, funzionari e imprenditori: avrebbero intascato ingenti tangenti da progetti di controllo delle inondazioni nel Paese. Migliaia di agenti di polizia sono stati schierati per garantire la sicurezza in uno storico parco e vicino a un monumento alla democrazia situato lungo la principale autostrada della capitale filippina. Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha appoggiato le manifestazioni e ordinato un'inchiesta indipendente. Le ambasciate degli Stati Uniti e dell'Australia hanno chiesto ai loro cittadini di evitare le proteste di piazza per precauzione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

filippine migliaia in piazza contro lo scandalo corruzione

© Tgcom24.mediaset.it - Filippine, migliaia in piazza contro lo scandalo corruzione

In questa notizia si parla di: filippine - migliaia

Filippine: in migliaia in piazza contro lo scandalo corruzione; Filippine, migliaia in piazza a Manila contro la corruzione; Stati Uniti, sparatoria in un country club: un morto.

Filippine, migliaia in piazza a Manila contro la corruzione - Il 21 settembre migliaia di persone hanno protestato nelle Filippine contro presunti abusi nei progetti infrastrutturali del governo. Scrive tg24.sky.it

filippine migliaia piazza controFilippine: in migliaia in piazza contro lo scandalo corruzione - Migliaia di manifestanti nella capitale filippina Manila esprimono indignazione per uno scandalo di corruzione che ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Filippine Migliaia Piazza Contro