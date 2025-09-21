Filippide d’argento ci siamo Il giorno dei campioni

Antica Fiera di Portomaggiore, oggi la premiazione del Filippide d’Argento 2025, XXXVI edizione, un bel traguardo. Oggi, alle 11, nella residenza municipale verranno conferiti i premi alla carriera sportiva a Marco Marzola, con statuetta serigrafia. Promozione sportiva, Maurizio Matteoli con diploma serigrafia. Tecnico, Nicolò Tirapani (diploma). Dirigente, Antonello Muledda e Gianluca Grata (diploma). Giovane emergente. Atletica, Arianna Cassani (diploma). Calcio, Under 15 Portuense Etrusca Diploma. Pallavolo, 1ª Divisione Femminile Diploma. Tennis, Jacopo Mainardi (diploma); Francesco Negri (diploma). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

