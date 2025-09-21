Fiera degli uccelli ecco il programma

Santarcangelo si prepara a vivere la fiera di san Michele e la Pro loco è pronta a guidare i visitatori tra tradizione, gusto e spettacolo. Sabato e domenica prossimi sotto il portico di via Cesare Battisti arriva La scuola del gusto: un percorso pensato per conoscere l'olio extravergine d'oliva. Il sommelier Maurizio Saggion guiderà quattro lezioni al giorno, gratuite e aperte al pubblico, per assaggiare e confrontare tre oli diversi. Domenica pomeriggio le Grotte di san Michele ospiteranno la cerimonia che riconosce il sito come 'Luogo del Belsentire'. A seguire, due performance sonore dell'artista Daniela Cattivelli trasformeranno le grotte in un ambiente acustico immersivo, parte della rassegna Gazòtt.

DOMENICA 28 SETTEMBRE 32ª FIERA DI SAN ANTONIO dall’alba al tramonto 54ª Mostra Mercato animali da cortile ed uccelli; - Hobbisti e mestieri artigiani; - Expo Verde area dedicata all’agricoltura e movimento terra con macchine e attrezzature; ore 6,00 - - facebook.com Vai su Facebook

Fiera degli Uccelli e Rassegna Cinofila a Cavazzale - Torna a Cavazzale, in provincia di Vicenza, uno degli appuntamenti più longevi e amati dagli appassionati di animali e natura: la 52ª Fiera degli Uccelli e Rassegna Cinofila, una giornata all'aria ...

In tanti per la prima fiera a Borgo Giannotti. Granucci: "Promosso il nuovo assetto" - È saltata la la Fiera di San Michele di Settembre spostata in S.