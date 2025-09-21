Fiamme devastano il deposito di un' abitazione
Tensione ieri sera 20 settembre a Loreggia per un incendio che ha devastato il deposito di un'abitazione. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono stati i residenti di via Fano Kohen che hanno notato il fumo e le lingue di fuoco fuoriuscire dallo stabile e hanno subito capito che stava. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: fiamme - devastano
Grecia, gli incendi devastano Creta: evacuate 1.500 persone, case e strutture turistiche in fiamme
San Giovanni Rotondo, incendi dolosi devastano oltre 1.100 ettari. Fiamme vicine alla casa di Giuseppe Conte
Incendi dolosi devastano tutto: le fiamme vicino a casa di Giuseppe Conte (VIDEO)
Le fiamme devastano un garage: nessun ferito https://ift.tt/lXzawmB https://ift.tt/WvzytB6 - X Vai su X
Leggo Algarve. . Brutale e affascinante. Queste immagini stanno facendo il giro del web! Le fiamme che da giorni devastano la zona di Covilhã hanno generato uno spettacolo della natura da brividi: un mini tornado di cenere e polvere. Un fenomeno rarissimo - facebook.com Vai su Facebook
Fiamme devastano il deposito di un'abitazione; Rogo al capannone della Bottega del Folpo: alle fiamme 15 moto e due auto d'epoca; INCENDIO IN CASA A PIANO TAVOLA: 7 INTOSSICATI TRA CUI UNA DONNA INCINTA.
Fiamme devastano il deposito di un'abitazione - Non si segnalano feriti, ma le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco sono andati avanti per tutta la notte. Come scrive padovaoggi.it
Mesagne, incendio vicino a un’abitazione: in fiamme deposito, auto e moto - Paura oggi pomeriggio a Mesagne per un incendio divampato intorno alle 14, che ha coinvolto un deposito di attrezzi, un’autovettura e diversi motocicli parcheggiati nel piazzale antistante. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it