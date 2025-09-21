Fiamme devastano il deposito di un' abitazione

Padovaoggi.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione ieri sera 20 settembre a Loreggia per un incendio che ha devastato il deposito di un'abitazione. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono stati i residenti di via Fano Kohen che hanno notato il fumo e le lingue di fuoco fuoriuscire dallo stabile e hanno subito capito che stava. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

