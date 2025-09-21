Fiamme dal monopattino elettrico a rischio l’intero negozio

I vigili del fuoco sono intervenuti, a Vicenza, per un principio d'incendio che ha interessato la batteria di un monopattino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

fiamme monopattino elettrico rischioVicenza: monopattino in fiamme, negozio salvo - Un principio d'incendio in un negozio di telefonia in Viale Milano a Vicenza è stato prontamente spento dai Vigili del Fuoco. Lo riporta vicenzareport.it

Fiamme dal monopattino elettrico: principio di incendio e nube di fumo in un negozio di telefonia - Vicenza, principio di incendio in un negozio di telefonia in Viale Milano: fiamme partite da monopattino elettrico. Riporta nordest24.it

