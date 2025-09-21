Festival forlivese della libertà | Una scommessa vincente Pensiamo già all' edizione 2026

Forlitoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima edizione del Festival forlivese della libertà si conclude con un buon successo sia in termini di partecipazione sia degli interventi che si sono succeduti nella due giorni e guarda già alla seconda edizione nell’autunno 2026 come spiegano gli organizzatori del Festival (le case editrici. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - forlivese

Forlì Capitale Cultura, tra presentazione di libri e confronti: debutta a settembre il Festival Forlivese della Libertà

Festival Forlivese della Libertà, Zattini (Ascom): "Un'occasione per dare una scossa alla politica"

In città arriva il Festival Forlivese della Libertà, tra gli ospiti Bobo Craxi e Hoara Borselli

Cerca Video su questo argomento: Festival Forlivese Libert224 Scommessa