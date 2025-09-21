Festival di Open si chiude la terza edizione con il premio a Cecilia Sala | Interpreta il giornalismo con coraggio e con gli strumenti delle nuove generazioni – Il video

« Cecilia Sala ha avuto un’esperienza che ha mobilitato l’intero paese, a cavallo dei giorni che dovevano essere di festa per tutti (Natale, ndr ). Una storia finita bene, che ci ha messo a contatto, innanzitutto, con cosa vuol dire fare questo mestiere, il giornalismo, in terre difficili, correndo dei rischi, non stando in albergo a farsi passare le notizie. Ed è ciò che fa chi interpreta questo mestiere nel modo più coraggioso, come Cecilia Sala, che viene premiata proprio per questo e – ci tengo a dirlo – non per ciò che le è accaduto. Cecilia interpreta con gli strumenti delle nuove generazioni, con gli strumenti che sono consentiti dall’innovazione tecnologica e digitale, con l’arma del podcast, un mestiere antico, un mestiere che ha avuto dei grandi interpreti e che ha in lei sicuramente uno dei migliori esponenti dell’ultima generazione». 🔗 Leggi su Open.online