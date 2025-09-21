Festival di Open Olmert con Al Kidwa | Servono uomini e donne con il coraggio della pace nelle piazze di Israele e a Gaza – Il video

Sul palco del Festival di Open, in piazza Garibaldi a Parma, si sono confrontati l’ex primo ministro israeliano Ehud Olmert (in carica dal 4 maggio 2006 al 31 marzo 2009) e Nasser al-Kidwa, ex ministro degli Esteri dell’Autorità Nazionale Palestinese. L’incontro, mediato dalla vicedirettrice di Open Sara Menafra, ha avuto al centro la presentazione del piano di pace congiunto, che Olmert e al-Kidwa stanno promuovendo in giro per il mondo e che, hanno dichiarato i promotori, mira a una pacifica convivenza basata su una reciproca cessione di territori e sulla soluzione dei due popoli, due Stati. «Netanyahu è dalla parte sbagliata della storia, il suo governo cadrà». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: festival - open

Torna «Il Festival di Open – Le sfide del futuro»: la terza edizione dal 19 al 21 settembre a Parma

"Empire dance open festival": primi posti per due giovanissime brindisine

Torna il Ventotene Open Festival

Pizzaballa al festival di Open: «Israele si percepisce come unica vittima, non ha visione lucida. Bisogna ricostruire a partire dalla società civile» - X Vai su X

Il siparietto al Festival di Open tra il ministro dell'Economia e i direttori Franco Bechis ed Enrico Mentana - facebook.com Vai su Facebook

Festival di , Olmert con Al Kidwa: «Servono uomini e donne con il coraggio della pace nelle piazze di Israele e a Gaza» - Il video; Piazza blindata per la presenza dell'ex primo ministro di Israele: misure di massima sicurezza; Quanti ospiti al Festival di Open: confermata la presenza di Ehud Olmert.

Il Festival Open "scalda i motori". Fra gli ospiti anche il rapper Bello Figo: Cavandoli (Lega) all'attacco - Il programma - Sarà il dialogo fra Ehud Olmert, ex premier di Israele e sindaco di Gerusalemme, che sarà presente in piazza Garibaldi, e Nasser al Qudwa, nipote di Yasser Arafat, ex rappresentante dell’Olp alle Nazi ... Segnala gazzettadiparma.it

Attualità e società: il Festival Open "scalda i motori" - Il programma completo e gli ospiti - Sarà il dialogo fra Ehud Olmert, ex premier di Israele e sindaco di Gerusalemme, che sarà presente in piazza Garibaldi, e Nasser al Qudwa, nipote di Yasser Arafat, ex rappresentante dell’Olp alle Nazi ... Si legge su gazzettadiparma.it