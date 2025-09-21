Festival di Open la ministra Calderone | Inseriremo 1,5 milioni di lavoratori E sul salario minimo | Proposta inadeguata – Il video

Salario minimo, sicurezza sul lavoro e contratti a tempo determinato. Ma anche qualche anticipazione su ciò che verrà racchiuso nella Legge di Bilancio: «Dobbiamo tenere insieme la possibilità di forme di anticipo pensionistico per i lavori usuranti e sostenere la previdenza complementare già da giovani ». Lo ha detto, in conversazione con il direttore Franco Bechis, dal Palco del Festival di Open la ministra del Lavoro Marina Calderone, che ha parlato anche di occupazione giovanile e reddito di cittadinanza. Manovra e pensioni. Tra le ipotesi allo studio per la Legge di bilancio 2026, il testo che definisce nel dettaglio come e dove verranno spese le risorse pubbliche, ci sarebbe la possibilità di andare in pensione a 64 anni. 🔗 Leggi su Open.online