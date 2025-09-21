Festival di Open la crisi umanitaria di Gaza raccontata dagli operatori sul campo L’infermiera di MSF | Tutto è diventato un bene primario

La crisi umanitaria in corso sulla Striscia di Gaza è stata al centro di un panel organizzato al Festival di Open, con testimonianze dirette di operatori sul campo e attivisti. Un dibattito guidato dalla vicedirettrice di Open Sara Menafra, che ha portato al pubblico non solo i dati drammatici dell’emergenza, ma anche storie di resistenza e tentativi e speranze di convivenza. Martina Paesani, infermiera di Medici senza Frontiere, ha descritto la gravità delle condizioni igienico-sanitarie a Gaza: «La principale emergenza è l’ apporto nutritivo di acqua. Senza questa anche una persona tendenzialmente sana si ammala: epatite A, poliomielite nei bambini. 🔗 Leggi su Open.online