Festival di Open la crisi umanitaria di Gaza raccontata dagli operatori sul campo L’infermiera di MSF | Tutto è diventato un bene primario
La crisi umanitaria in corso sulla Striscia di Gaza è stata al centro di un panel organizzato al Festival di Open, con testimonianze dirette di operatori sul campo e attivisti. Un dibattito guidato dalla vicedirettrice di Open Sara Menafra, che ha portato al pubblico non solo i dati drammatici dell’emergenza, ma anche storie di resistenza e tentativi e speranze di convivenza. Martina Paesani, infermiera di Medici senza Frontiere, ha descritto la gravità delle condizioni igienico-sanitarie a Gaza: «La principale emergenza è l’ apporto nutritivo di acqua. Senza questa anche una persona tendenzialmente sana si ammala: epatite A, poliomielite nei bambini. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: festival - open
Torna «Il Festival di Open – Le sfide del futuro»: la terza edizione dal 19 al 21 settembre a Parma
"Empire dance open festival": primi posti per due giovanissime brindisine
Torna il Ventotene Open Festival
Pizzaballa al festival di Open: «Israele si percepisce come unica vittima, non ha visione lucida. Bisogna ricostruire a partire dalla società civile» - X Vai su X
Il siparietto al Festival di Open tra il ministro dell'Economia e i direttori Franco Bechis ed Enrico Mentana - facebook.com Vai su Facebook
Festival di , la crisi umanitaria di Gaza raccontata dagli operatori sul campo. L'infermiera di MSF: «Tutto è diventato un bene primario; Festival di , il cardinale Pizzaballa: «Israele si percepisce come unica vittima, non ha visione lucida del futuro» - Il video; La storia dei Pinguini Tattici Nucleari al Festival di , sabato 20 settembre l'intervista al super ospite Riccardo Zanotti.
Festival di Open, la crisi umanitaria di Gaza raccontata dagli operatori sul campo. L’infermiera di MSF: «Tutto è diventato un bene primario» - Sul palco di Parma, il racconto della Striscia di Martina Paesani di Medici Senza Frontiere, Andrea Iacomini di Unicef, Silvia Boccardi dalla Flotilla e l'attivista pacifista Reem Al- Da open.online
Festival di Open a Parma: politica, economia e crisi internazionali al centro della terza edizione - Dal 19 al 21 settembre Parma ospita la terza edizione del Festival di Open, in piazza Garibaldi, con tre giorni di incontri su politica, economia, giustizia e scenari internazionali, senza trascurare ... Scrive corrieredellumbria.it