Festival di Open in arrivo su Netflix Il Mostro la serie di Sollima sul caso che ha segnato l’Italia | La sfida era raccontare l’orrore senza morbosità – Il video

«Il mostro poteva essere chiunque». Così l’attrice Francesca Olia riassume la forza della nuova serie Netflix Il Mostro, diretta da Stefano Sollima, che l’ha anche creata insieme a Leonardo Fasoli, e in arrivo sulla piattaforma dal 22 ottobre. Presentata in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, la serie in quattro episodi torna a raccontare il caso del Mostro di Firenze, uno dei più lunghi e controversi della storia italiana. Al Festival di Open di Parma abbiamo incontrato Olia, insieme alla producer Gina Gardini e al consulente storico Francesco Cappelletti, che hanno condiviso con noi le sfide e la responsabilità di un racconto ancora oggi doloroso. 🔗 Leggi su Open.online